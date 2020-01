WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 weselekamerzysta oprac. Katarzyna Dobrzyńska wczoraj (11:20) Fotograf i operator na wesele. Teściowa Ani zagroziła, że nie przyjdzie na ślub Ania i Tomek za swoje wesele płacą sami, dlatego też uznali, że o wszystkim będą decydować wspólnie. Postanowili, że na ich ślubie nie będzie operatora. Matka pana młodego wpadła w szał, zagroziła, że nie pojawi się na przyjęciu. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Ania i Tomek nie chcą kamerzysty na ich ślubie. Teściowa nie potrafi tego zrozumieć (123RF) Ania i Tomek mają po 24-lata. Na swój ślub odkładali przez wiele miesięcy. Wiedzieli, że nie będą mogli liczyć na wsparcie rodziców. Pogodzili się z tym. Uznali, że jeśli za wszystko płacą sami, to mogą decydować o wszystkich szczegółach. Nic bardziej mylnego. Przyszła teściowa Ani obraziła się, gdy tylko powiedzieli o tym, że na ich weselu nie będzie operatora. "Nie chcieliśmy go od początku. Powód jest taki, że szkoda nam kasy na film, który pewnie zobaczymy raz. Kiedy mama Tomasza o tym usłyszała, powiedziała, że nie przyjdzie na ślub. Że to wstyd bez operatora, bo widać, że biednie. Zastanawiam się, czy coś tracimy, nie biorąc operatora? Czy to jakiś obowiązek?" – zapytała na forum WP Kafeteria. Kamerzysta na weselu Internautów bardzo oburzyła postawa przyszłej teściowej Ani. Niektórzy pisali, że mieli podobne problemy ze swoimi rodzicami. Użytkownicy forum radzili, żeby para młoda twardo stawiała na swoim. "Moja teściowa też wtrącała się we wszystko. Ciągle powtarzała, że goście będą gadać. W końcu powiedziałam jej, że nasz ślub jest dla nas, nie dla gości. Była obrażona przez tydzień, ale ja byłam zadowolona" – napisała forumowiczka. "To jest wasz dzień. Teściowa powinna uszanować waszą decyzję. Szczególnie jeśli nie daje wam pieniędzy, a was zwyczajnie na to nie stać. To już przesada" – zauważył inny obserwator wątku. "Pomyśl sobie, jaka będzie teściowa po ślubie. Jeśli teraz dasz sobie wejść na głowę, to potem nie będziesz miała nic do powiedzenia. Postaw sprawę jasno – nie stać nas i nie będzie operatora. Jeśli jej to nie pasuje, to niech nie przychodzi. To wy macie być szczęśliwi. Brak kamerzysty to żaden wstyd. Teraz większość par z nich rezygnuje. Postawcie na fajnego fotografa i będzie dobrze" – zauważył kolejny internauta. A wy co myślicie o braku operatora kamery na ślubie? Czy Ania i Tomek powinni ustąpić? Siłaczki odc. 5. Cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne