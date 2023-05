Fotografuje porody. "Daje mi to życiowy zastrzyk energii"

- Na pewno dużym wyzwaniem jest bycie w gotowości. Wiele osób widzi piękne zdjęcia, emocje, szczęśliwych rodziców, ale nie widać tej drugiej strony medalu. Bo przecież nie możemy się umówić konkretnie jak na sesję do studia, bo data wyznaczona przez lekarza jest datą umowną. Kobieta może zacząć rodzić dwa tygodnie przed terminem, jak i dwa po, co oznacza, że tak naprawdę przez miesiąc trzeba być nieustannie gotowym do pracy. Przez ten czas ciągle myślisz o tych zdjęciach, czy na pewno gotowy jest sprzęt, sprawdzasz telefon non stop, to pierwsza rzecz, którą robisz po przebudzeniu... Zdarzyło mi się, że kiedyś jedna osoba napisała do mnie w nocy na Instagramie, a powiadomienia z aplikacji nie są tak głośne jak dzwonek telefonu. Nie wspomnę już o wyjazdach gdzieś dalej, czy choćby wyjściu do kina albo na basen gdzie trzeba wyłączyć telefon czy wręcz go zostawić w szafce. Życie jest podporządkowane temu, że mogę zostać wezwana o każdej porze dnia i nocy i nie wiadomo na jak długo.