Dotyka więcej kobiet, niż myślimy. "Żaden lekarz nie rozpoznał u mnie depresji poporodowej"

Nie miała do kogo zwrócić się po pomoc, bo mieszkała w Poznaniu, a jej bliscy w Rzeszowie. Mąż całymi dniami siedział w pracy. – Wpadłam w błędne koło. Jadłam byle co, w biegu. Mało wychodziłam na spacery z dzieckiem, więc zaczęłam tyć, co dodatkowo pogarszało moje samopoczucie. Raz pomyślałam nawet, że najlepiej byłoby zniknąć, bo wtedy miałabym święty spokój i wszystko by się skończyło. Wtedy dotarło do mnie, że to myśli samobójcze i sprawa jest poważna.