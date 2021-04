Francukie "brzydkie karnawały". Kobietom golono głowy, na czołach rysowano swastyki

Nazistowskie praktyki wobec kobiet

Według Beevora po wyzwoleniu miasta lub miasteczka mieszkańcy znajdowali tak zwanych "nazistowskich spiskowców", na któych można byo się zemścić i wyładować frustrację. Po ogoleniu głów kobiety były zmuszane do maszerowania po ulicach. Czasami musiały iść rozebrane, ubrudzone smołą lub pomalowane swastykami. Wiele z tych kobiet -zwanych francusku "tondeurs" - bynajmniej nie było zdrajcami. Najczęściej były to prostytutki lub młode matki, które traktowały stosunki z niemieckimi żołnierzami jako sposób na utrzymanie swoich rodzin pod nieobecność mężów.

We Francji ogolono głowy co najmniej 20 000 kobiet podczas "Brzydkich karnawałów. Mizoginistyczny zwyczaj był także praktykowany w Belgii, Włoszech, Norwegii i Holandii.

