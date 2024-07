French Balayage Milky. Najgorętszy trend w koloryzacji na lato 2024

Zabiegi wykonane Bohaterkom programu "Teraz ja! Metamorfozy WP Kobieta" w Akademii L’Orèal uwzględniały, poza koloryzacją, też profesjonalna pielęgnację włosów, do której Edukatorki marki użyły produktów z gamy Metal Detox od L’Oréal Professionnel Paris. Wykorzystane je przede wszystkim po to, aby przedłużyć efekt koloryzacji i zalecono, by stosować je nawet po wizycie, przy domowej pielęgnacji. Wszystkie Bohaterki programu wyszły z Akademii zaopatrzone w kosmetyki z tej gamy – pielęgnację przesz szamponem, szampon, maskę i olejek Metal Detox. Aby ich włosy codziennie mogły wyglądać, jak spod ręki profesjonalisty, były odżywione, błyszczące i zabezpieczone przed metalami znajdującymi się w wodzie, co przekłada się na mniejszą ilość złamań pasm, ich większy blask i dłuższy efekt koloryzacji.