Fryzura Jennifer Aniston to hit. Kobiety nadal chcą się czesać "na Rachel"

Moda na lata 90. wraca do łask. Coraz więcej osób interesuje się słynną na całym świecie fryzurą Rachel Green, która w serialu "Przyjaciele" grała Jennifer Aniston. To proste cięcie, w którym włosy układają się warstwami. Można wykonać dwie lub trzy warstwy strzyżenia, w zależności od długości włosów. Fryzura ma charakterystyczne ząbki zwane też pazurkami przy twarzy i szyi. "Ruchel cut" często polecane jest dla osób o pełnej buzi, ale tak naprawdę uczenie będzie pasować każdemu. Taka fryzura może sprawić, że twarz wyda się szczuplejsza. Włosy Rachel Green zawsze były podkręcone na końcach do wewnątrz.