Fryzura Magdaleny Stępień to hit. Wkrótce będziemy biegać z tym zdjęciem do fryzjera

Czyżby szykował się nowy hit na wiosnę ? Wysokie koki, które jeszcze niedawno uznawałyśmy za relikt przeszłości i symbol młodości naszych mam, wracają do łask. W kobiecym upięciu debiutowała Karolina Pisarek, a teraz Magdalena Stępień , która zwróciła się w mediach społecznościowych do swojej koleżanki z branży: "Dziękuję za inspirację. Fryzura jest genialna".

Zacznijmy jednak od ubrania, które nie przeszło naszej uwadze. Bieliźniany trend od ponad dekady święci triumfy w modzie i nic nie wskazuje na to, aby w ciągu nadchodzącego sezonu miało się cokolwiek zmienić. Ubranie, które wygląda jak ekskluzywna piżama czy luksusowa halka , śmiało wkroczyło na salony. Jednak oprócz bliźniaczych setów i slip dresses, które pokochałyśmy od pierwszego wejrzenia, jest jeszcze jedna alternatywa już przetestowana przez Stępień.

Sukienka, która na pierwszy rzut oka wygląda jak szlafrok z wysokiej jakości jedwabiu, to kolejna odsłona bieliźnianych wariacji. Patrząc na stylizację Magdaleny Stępień hasło "z łóżka prosto na miasto" zyskuje całkiem nowy wymiar. Kopertowa i przewiązywana w talii kreacja rzucała się w oczy za sprawą intensywnego odcienia fuksji. Sama forma ubrania zachwyca precyzją wykonania. Tylko spójrz na drapowanie, o którym w roku 2024 będzie jeszcze głośno .

To już oficjalne – wysokie upięcia wracają do mody, a "slick look" w stylu Hailey Bieber może czuć się zagrożony. Magda Stępień postawiła na koczek oraz kosmyki opadające na twarz. Lekko falowane, stworzyły romantyczny i tajemniczy efekt.