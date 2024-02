Wyglądała jak milion dolarów. Kreacja to prawdziwa petarda

Wydaje się, że czerń to jej ulubiony kolor . Przeglądając zdjęcia z oficjalnych imprez, w których wzięła udział się Karolina Pisarek, prym wyraźnie wiodą czarne sukienki. Ale powycinane fasony tym razem ustąpiły miejsca kreacji, która mogłaby śmiało sprawdzić się zarówno na sobotniej imprezie, jak i na obiedzie u teściowej.

Dzianinowa i prążkowana sukienka to świetna alternatywa w chłodniejsze dni, która pozwala celebrować kobiecość, ale też czuć się komfortowo. Model z okrągłym dekoltem, długim rękawem o rozkloszowanej formie oraz asymetrycznym rozcięciem sięgającym uda podkreślił sylwetkę modelki.

W oczy momentalnie rzucają się czółenka w odcieniu pudrowego różu oraz z czarnym "noskiem", który od 1957 roku jest znakiem rozpoznawczym domu mody Chanel i synonimem francuskiego szyku. Dwukolorowe buty to marzenie niemal każdej z nas . Nie mają terminu ważności, a co więcej, ten charakterystyczny model butów z roku na rok tylko zyskuje na wartości.

Wysoki kok z wypuszczonymi na twarz kosmykami sprawił, że cała stylizacja Karoliny Pisarek zyskała jeszcze więcej klasy i elegancji charakterystycznej dla późnych lat 80. Złote kolczyki wzmocniły ten efekt, przywracając do łask szyk idealnie wyważony pomiędzy minimalizmem a maksymalizmem .

