Fryzura na lato 2020: "Choppy bob". Wyszczupla twarz i łagodzi ostre rysy

Choppy bob to odświeżona wersja klasycznego boba. Jest to cięcie o wiele bardziej szalone i roztrzepane ("choppy" to z języka angielskiego wzburzony/znajdujący się w nieładzie), a przede wszystkim nowocześniejsze. Dodaje niesamowitej objętości, wysmukla rysy twarzy, a z jego ułożeniem nie ma najmniejszego problemu. Komu pasuje?

Fryzura na lato 2020. Jak wygląda „choppy bob”?

Komu pasuje "choppy bob"?

Choppy bob pasuje do wielu typów urody - rodzaj włosów i kształt twarzy nie mają większego znaczenia. To jedna z niewielu fryzur, które sprawdzą się także w przypadku cienkich i rzadkich pasm, którym brakuje objętości. Co ważne, "choppy bob" jest niezwykle elastyczny - możesz nosić go z przedziałkiem na środku, z boku albo z modną w tym sezonie grzywką.