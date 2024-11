Fryzura Zawadzkiej to hit na jesień. "Expensive blond" świetnie maskuje odrosty

Z początkiem jesieni łatwiej podjąć decyzję o zmianie wizerunku. Zmiana koloru włosów może być doskonałym sposobem na walkę z jesienną chandrą. "Expensive blond" niewątpliwie może zastąpić "surferski look", który kojarzy się z wakacyjną beztroską.

"Expensive blond" to jeden z najgorętszych trendów. To coś więcej niż klasyczne ombre. Jeśli myślisz o jesiennej metamorfozie, poproś o tę stylizację w salonie fryzjerskim. Nazwa "expensive blond", za którą odpowiada Tom Smith, fryzjer gwiazd, wskazuje na koszty i złożoność procesu uzyskania odpowiedniego koloru.

Faktycznie, koloryzacja jest dość droga, ale finalny efekt to wynagradza. A co najważniejsze — pozwala na rzadsze wizyty u fryzjera, co jest dodatkowym atutem tego trendu.