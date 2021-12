Fryzury sylwestrowe. Ekspertka radzi, na co postawić, a czego kategorycznie unikać

My przez cały okres trwania pandemii nie podnieśliśmy cen. Nie chciałam, by moi klienci mieli to poczucie, że jest COVID-19 i wszystko drożeje. Natomiast od stycznia niestety będziemy musieli podnieść ceny. Szacujemy, że będzie to około 8 proc. wzwyż na usłudze. Natomiast klient płaci za jakość usługi i produktu oraz umiejętności danej osoby. Są takie miejsca w Polsce, gdzie, żeby nie podnieść klientowi ceny, to obniża się jakość produktu, a to wiąże się z tym, że klient w końcu przestaje tam przychodzić. Ja uciekam od takich rzeczy jak najdalej i nigdy nie będę oszczędzała na kliencie. Włosy muszą być perfekcyjne, zdrowe i lśniące, a usługa musi być wykonana na sto procent. Zrobię wszystko, żeby jej cena była adekwatna.