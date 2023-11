Futerko Wieniawy stało się viralem. Możesz mieć podobne nawet za 100 zł

Zmiana garderoby z cienkich sweterków i lekkich sukienek na ciepłe, jesienne okrycia to nie tylko konieczność, ale i doskonała okazja do tego, by zacząć sezon z nowym, stylowym akcentem. Gdy temperatury spadają, polskie celebrytki, jak modowy kompas, wskazują kierunki, w których warto podążać.