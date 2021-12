Gadżet erotyczny jako prezent pod choinkę? "Święta to idealny czas na podkręcenie miłosnych manewrów"

Święta kojarzą ci się z domowymi porządkami, gotowaniem i kłótniami rodzinnymi? Najwyższy czas z tym skończyć. Joanna Keszka, autorka bestsellera "Grzeczna to ja już byłam" radzi, jak podkręcić świąteczny klimat do czerwoności. Zamień kuchenny fartuszek na strój seksownej mikołajki, a do prezentu dodaj figlarny liścik i spraw, by te święta były naprawdę magiczne. Ekspertka tłumaczy krok po kroku, jak wprowadzić zabawki erotyczne do małżeńskiej sypialni tak, by nikt nie poczuł się urażony.