Gwiazdy zachwalają seks po menopauzie. Seksuolożka zachęca do walki z uprzedzeniami

Najgorzej, gdy ludzie cierpią w samotności i nie mówią partnerowi czy partnerce, że zaczyna brakować im seksu. Po pewnym czasie ta sytuacja się konstytuuje, a my zaczynamy sobie powtarzać, że przecież tak samo wyglądało to u naszych rodziców, że seks jest domeną młodych, że w pewnym momencie w ogóle nie jest potrzebny do szczęścia. Nic bardziej mylnego! Badania pokazują, że aktywność seksualna wpływa bardzo dobrze na całą kondycję fizyczną i psychiczną człowieka. Dlatego w razie problemów warto zgłosić się po pomoc do specjalisty i uprawiać seks najdłużej jak się da. A naprawdę da się do końca życia.