Gardias ma na nią sposób. Bluzka w jej stylu będzie hitem na Wielkanoc i nie tylko

Biała bluzka to symbol uniwersalności – w połączeniu z odpowiednimi dodatkami pozwoli ci stworzyć zarówno stylizację pełną gracji i elegancji, jak i bardziej swobodny, ale nadal świąteczny outfit. Jeżeli więc chciałabyś trochę poeksperymentować z ubiorem, to teraz jest na to świetna okazja. W Wielkanoc wcale nie musisz ubierać się w kwieciste sukienki (choć oczywiście możesz, jeżeli tylko masz na to ochotę). Zamiast nich zdecyduj się na efektowny look z kolorowymi spodniami i białą bluzką w roli głównej, tak jak zrobiła niedawno Gardias.