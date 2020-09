WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne kosmetyki + 2 garnierloreal 4 godziny temu Artykuł sponsorowany Garnier jeszcze bliżej natury! RELACJA Z ZIELONEGO E-EVENTU Piękno zwrócone ku naturze, działania stawiające w sercu marki ideę poszanowania planety i mądrego gospodarowania jej zasobami. To punkt wyjścia dla zielonego wydarzenia marki Garnier, która z płynącej po Wiśle barki opowiedziała o swojej długofalowej strategii pod hasłem Green Beauty. Zaproszeni goście mogli wziąć w nim udział nie wychodząc z domu – wydarzenie w całości obyło się w formie on-line.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Garnier jeszcze bliżej natury! (materiały partnera) E-event współprowadziły ambasadorki marki Garnier – aktorki Agnieszka Więdłocha i Katarzyna Bujakiewicz, a wsparcia udzieliła im Katarzyna Chaber-Osińska, Communication Director CPD Poland & Baltic HUB. Transmisja ze spotkania Garniera odbyła się z płynącej po Wiśle barki. Wybór takiej lokacji nie był przypadkowy – królowa polskich rzek idealnie obrazuje większość przemian środowiskowych, zachodzących w dzisiejszym świecie. Te zmiany i zagrożenia dla naszej planety znajdują odzwierciedlenie w przygotowanej i stopniowo realizowanej zielonej strategii marki. W jej ramach Garnier podejmuje zielone zobowiązania w pięciu kluczowych obszarach: opakowania, formuły produktów, proces produkcyjny, odpowiedzialne pozyskiwanie surowców oraz walka z zanieczyszczeniem plastikiem. Podczas wydarzenia omówiono każdy z problemów i zaprezentowano zobowiązania marki, które podjęła lub zobowiązuje się wypełnić do 2025 roku, aby zredukować negatywny wpływ działań związanych z produkcją kosmetyków na środowisko. materiały partnera (materiały partnera) L’Oréal For The Future Strategia Green Beauty jest częścią programu L’Oréal For The Future. O jego głównych założeniach opowiedział Adam Nitecki, General Manager Consumer Products Division L’Oréal Poland&Baltics. Inicjatywa marki odpowiada na najważniejsze zjawiska zachodzące obecnie na naszej planecie: globalne ocieplenie i jego konsekwencje oraz przemiany środowiskowe w wyniku zanieczyszczenia i emisji substancji. Grupa L’Oréal odpowiada na te problemy, skupiając się na dwóch poziomach: przekształca działania w celu poszanowania granic naszej planety oraz stawia czoła globalnym wyzwaniom. L’Oréal For The Future i Green Beauty to długofalowe działania marki, których nie rozpoczynamy dzisiaj. Dobro natury od zawsze było częścią tożsamości marki. Jednak zmiany, które zachodzą w środowisku i ich skala sprawiają, że musimy działać jeszcze szybciej. Liczymy, że uda nam się na naszym przykładzie pokazać, że zielone myślenie w biznesie kosmetycznym jest możliwe i zainspirujemy inne marki do zmian oraz współpracy z myślą o naszej planecie – podkreślił Adam Nitecki. Zanieczyszczenie plastikiem Pierwszym omówionym zobowiązaniem marki była walka z plastikowym zanieczyszczeniem. Garnier wdraża szereg inicjatyw globalnych i lokalnych, których celem jest m.in. edukacja społeczeństwa na temat konieczności wspólnego działania i proaktywnej postawy każdego z nas względem plastikowych odpadów. Rafał Szablicki, Marketing Director marki Garnier przybliżył ideę akcji #Ogarnij Naturę, zorganizowanej pod patronatem Stowarzyszenia Czysta Polska. Ideą akcji jest pokazanie, że troska o naturę zaczyna się od małych, lokalnych kroków i każdy z nas może się w to zaangażować. Wystarczy wyjść na spacer do lasu czy parku i po drodze zebrać leżące śmieci. #OgarnijNaturę to akcja zachęcająca do dbania o naszą najbliższą okolicę. O inicjatywie i działalności Czystej Polski opowiedział Rafał Sonik, Prezes Stowarzyszenia, przedsiębiorca, rajdowiec. Siłą każdej akcji tworzonej przez Czystą Polskę jest współpraca stowarzyszenia z dużymi markami. Dzięki temu możliwe jest działanie na naprawdę dużą skalę – zauważył Rafał Sonik. Połączenie sił ze stowarzyszeniem to dla marki Garnier pierwszy, ważny krok

w realizacji zobowiązań na szczeblu lokalnym. materiały partnera (materiały partnera) Recykling opakowań Celem marki Garnier jest maksymalne ograniczenie plastiku w opakowaniach, a tam, gdzie jego użycie jest konieczne, korzystanie wyłącznie z plastiku z recyklingu. Dzięki takim działaniom w obieg nie trafia w ogóle nowy plastik, czyli tzw. virgin plastic. O zobowiązaniach marki w tym aspekcie opowiedziała Beata Iwanienko, Scientific, Regulatory & Public Affairs Director HUB. Do 2025 roku Garnier będzie dążyć do zredukowania do zera wykorzystania tworzyw pierwotnych w opakowaniach, co pozwoli zmniejszyć zużycie o 37 000 ton plastiku rocznie. Natomiast do 2025 roku wszystkie opakowania będą nadawały się do ponownego wykorzystania, recyklingu lub kompostowania. Więcej zielonej nauki Plastikowe opakowania to nie jedyne wyzwanie dla branży kosmetycznej. Ważne są również formuły

i skuteczność kosmetyków. W tym aspekcie zwrot ku naturze, czyli poszanowanie jej surowców, jak i mądrości płynącej z naturalnych rozwiązań jest również kluczowy dla zrównoważonego rozwoju marek. Dlatego w kolejnym zobowiązaniu Garnier stawia sobie za cel tworzenie większej liczby zielonych produktów i formuł. Do roku 2022 wszystkie składniki roślinne i odnawialne będą pozyskiwane w sposób zrównoważony, a do 2025 roku 100% nowych produktów Garnier będzie miało korzystniejszy profil środowiskowy. Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców Przy wyborze produktów nauczyliśmy się czytać składy produktów, zwracamy uwagę na formę opakowania, ale równie istotną kwestią jest to, skąd i jak zostały pozyskane surowce do stworzenia wybranego przez nas produktu. O odpowiedzialnym pozyskiwaniu surowców do produkcji i wspieraniu lokalnych społeczności opowiedziała Barbara Stępień, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej. Do 2025 roku Garnier wesprze 800 lokalnych społeczności na całym świecie w ramach programu „Solidarity Sourcing". Dużo w tym obszarze udało się już zrobić, bo w 2019 roku marka polepszyła warunki życia wśród 670 lokalnych społeczności na całym świecie. Zielone fabryki Tematem ostatniego zobowiązania była kwestia odnawialnej energii i fabryk, które w procesie produkcyjnym wprowadzają obieg zamknięty, stając się bardziej samowystarczalne i ekologiczne. O największej na świecie fabryce pod względem produkcji, która znajduje się w podwarszawskich Kaniach opowiedziała Ewa Urbaniak, Dyrektor L'Oréal Warsaw Plant. Fabryka w Kaniach jest fabryką wzorcową w kontekście szeregu ekologicznych rozwiązań. Zobowiązaniem marki względem zarządzania procesem produkcyjnym jest to, aby do 2025 roku zakłady przemysłowe były w 100% neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej. Na ten moment emisja CO2 w zakładach przemysłowych marki została obniżona już o 72%. Polska fabryka L'Oréal już dziś posiadająca stację recyklingu wody, docelowo będzie odzyskiwać nawet do 75% wody miesięcznie. #OgarnijNaturę Zielony event Garnier zakończył się apelem prowadzących o podjęcie wspólnych działań w trosce o środowisko. Do 30 września trwa akcja #OgarnijNaturę, zachęcająca do zatroszczenia się o najbliższą okolicę każdego z nas. Aby do niej dołączyć wystarczy wyjść z domu i posprzątać fragment lasu, parku czy łąki blisko nas. Warto oznaczyć efekty swojego zielonego spaceru w mediach społecznościowych i zachęcić do inicjatywy innych. Każdy z nas może i powinien mieć swój udział w działaniach z myślą o dobru naszej planety. Udział w akcji nie tylko daje poczucie realnego wpływu na naszą planetę, dodatkowo nagradza angażujące się osoby hulajnogami elektrycznymi oraz wyróżnia posprzątane miejsce, wyposażając je w pojemniki do prawidłowej segregacji odpadów. Artykuł sponsorowany