Garnki stalowe vs. aluminiowe – które wybrać?

Kuchnia bez naczyń nie ma prawa bytu, to jasne. Mimo to, wybór odpowiedniego materiału ich wykonania może wydawać się mało istotny, choć w rzeczywistości ma przecież wpływ na nasze doświadczenia kulinarne. Co znajdziemy na rynku? - Dwie najpopularniejsze opcje to stal nierdzewna i aluminium. Przyjrzyjmy się zatem bliżej, jak te materiały sprawdzają się w codziennym użytkowaniu i co właściwie je różni.