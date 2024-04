Udzielili wywiadu o rozwodzie. "Mam najlepszego adwokata z Zakopanego"

- Prawda jest taka, że 2024 należy do nas i nie dociągniemy do dziesiątej rocznicy ślubu - dodała przekornie. Jej mąż wspomniał z kolei o kłótniach. - Doszliśmy do wniosku, że życie jest za krótkie, życie się ma jedno i po co się męczyć? - pytała Katarzyna.