Gąsowski, Ibisz i Prokop na starym zdjęciu. Dziennikarze pozowali razem ze swoimi dziećmi

Piotr Gąsowski wspomina dawne czasy

Na fotografii widać właśnie Piotra Gąsowskiego, Krzysztofa Ibisza oraz Marcina Prokopa. Prezenterzy zapozowali ze swoimi dziećmi. "Krzysio Ibisz wysłał mi zdjęcie okładkowe jednego z czasopism sprzed ok. 15-stu lat, na którym widniejemy we trzech z Krzysiem i z Marcinem i z naszymi dziećmi. To, że dzieci nam się zmieniły i wyrosły, to oczywiste, ale my trochę jednak też" - zauważył Gąsowski, który jednocześnie wytypowała Marcina Prokopa jako tego, który przeszedł największą metamorfozę.