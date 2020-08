Piotr Gąsowski opisał warunki w samolocie. "Bareja by się nie powstydził takiej sceny"

Piotr Gąsowski promuje obecnie swoją książkę "Co mi w życiu nie wyszło?". Z tej okazji wybrał się samolotem do Szczecina na spotkanie autorskie. Na Instagramie opisał warunki, w jakich odbył się lot. Pozostawiają wiele do życzenia.

Piotr Gąsowski wybrał się samolotem do Szczecina, gdzie odbyło się jego spotkanie z fanami. Na Instagramie ze szczegółami opisał, jak wyglądał lot. Swoją historię porównał do scen z filmów Stanisława Barei.

Piotr Gąsowski opisał warunki w samolocie podczas pandemii COVID-19

"W samolocie zadziwił mnie komunikat: 'prosimy o zachowanie dystansu społecznego (min. 1,5 m) i niegromadzenie się w żadnej części samolotu!'" – zaczął swoją opowieść aktor. "To brzmi, jakbyśmy się powinni rozsiąść, z tym że nie mamy gdzie, gdyż wszystkie miejsca są zajęte! Po prostu full! A dystans między pasażerami wynosi od 3 do 50 cm! O co tu chodzi?! Gdzie w tym jakakolwiek logika?! Reżyser Bareja by się nie powstydził takiej sceny" – stwierdził Gąsowski. Nie to jednak najbardziej zbulwersowało aktora.

Piotra Gąsowskiego najbardziej poruszyło to, w jakich warunkach pracuje personel pokładowy. "Naprawdę żal mi tych ciężko pracujących stewardess, bo muszą takie głupoty odczytywać! I to naprawdę muszą! Tak... głupoty, ponieważ żaden z pasażerów nie ma nawet szans na zastosowanie się do tych zaleceń" – ocenił wzburzony zaistniałą sytuacją aktor.

"Widzą to i one, i my. Na tym polega ta paranoja! Muszą też być bardzo cierpliwe wobec niektórych mniej cierpliwych i mniej empatycznych pasażerów" – napisał aktor.

"Proszę, bądźcie dla nich wyrozumiali i pamiętajcie, że to nie jest ich wina!" – zaapelował na koniec Gąsowski. W komentarzach poparli go fani. "Absurdy wpisane w nasz kraj" – pisali.

