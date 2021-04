Gąsowski zadrwił z Kammela. Przy okazji oberwało się też Marzenie Rogalskiej

Piotr Gąsowski postanowił nieco zadrwić z Tomasza Kammela i jego pochwalnych słów skierowanych do prezesa TVP, Jacka Kurskiego. Aktor połączył słowa prezentera z koncertu Bocellego ze sceną z filmu z Barei, którą każdy kojarzy jako symbol lizusostwa. Przeróbka "Misia" rozbawiła internautów, w tym Marzenę Rogalską. Dziennikarce jednak chwilę później nie było do śmiechu.

Piotr Gąsowski to aktor, który słynie nie tylko z talentu do odgrywania ról, lecz także wspaniałego poczucia humoru. Prowadzący "Twoja twarz brzmi znajomo" nierzadko pokazywał także to, że ma do siebie spory dystans - jego żarty często odnoszą się do niego samego. Tym razem jednak Gąsowski zadrwił z kolegi z branży - Tomasza Kammela. Przy okazji "oberwało się" też Marzenie Rogalskiej.

Komentarz Marzeny Rogalskiej

Piotr Gąsowski umieścił na swoim profilu na Instagramie scenę z filmu "Miś" Stanisława Barei. Obrazek, w którym Jarząbek śpiewa do szafy na cześć prezesa klubu "Tęcza", został jednak "lekko" zmieniony. Aktor postanowił zdubbingować scenę, ironicznie komentując zachowanie Tomasza Kammela podczas koncertu Bocellego w Polsce.

Wśród rozbawionych internautów znalazła się też Marzena Rogalska. - Gąsu! Ale jak Twój głos wspaniale leży w tej nowej wersji Misia! Jak Tyś to zgrabnie w kłapy Turka Włożył! - skomentowała post aktora. Na reakcję innych komentujących nie trzeba było długo czekać. - Jeszcze kilka tygodni temu kleiła się Pani na wizji do Pana Tomasza, a teraz dołączyła Pani do koła wzajemnej adoracji, które go publicznie ośmiesza. Proszę się zastanowić, czy jest Pani dobrym człowiekiem? Ja patrząc na Panią, widzę jedno. Fałsz! - brzmiała jedna z odpowiedzi...

