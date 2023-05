"Gdy moje dziecko leżało pod respiratorem, ja kochałam się z mężem"

- Byłam tylko ja i mąż - wspomina. - To były jedyne przyjemne, miłe i radosne chwile, gdzie nic nie musiało być pod kontrolą. Poza hałasem. Trzeba było być cicho. Nauczyliśmy się tego. I muszę przyznać, że gdy syn był młodszy, a mnie zdarzyło się ponieść emocjom, cieszyłam się, że nawet, gdyby się obudził, nie zrozumiał tego, co się dzieje. Cieszyłam się przez lata, że jego stan, a co za tym idzie stan naszej rodziny nie wpłynął na moją seksualność.