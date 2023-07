Gdy się żenił, "wszystkie dziewczyny płakały". Syn Wander nie poszedł w ślady matki

Bogumiła Wander mówiła też o silnej więzi, która łączy ją z synem. To dla niego długo nie chciała odejść od męża, bo bała się, że skrzywdzi Marka. Po latach ich relacja nie stała się słabsza. Syn zawsze do niej dzwonił, odwiedzał ją, dbał o jej potrzeby. - (...) Dopiero był u mnie z dziećmi, powiedział: "Mama, idź do dobrego fryzjera, zrób sobie pedikiur i manikiur, błagam", i rzuca mi kupę pieniędzy. Mówię: "Przecież ja mam pieniądze, o co ci chodzi, po co te pedikiury?". Bo samej to jakoś trudno jest. "Ale, mamo, ja ci daję" - mówiła Bogumiła Wander.