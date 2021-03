Gdy ubrania z każdym praniem tracą kolor, warto dodać np. zmielony pieprz

W sieci krąży popularna i prosta metoda, która pomaga zapobiec blaknięciu często pranych materiałów. Okazuje się, że oprócz prania w niskiej temperaturze i używania specjalnych detergentów przeznaczonych do ubrań kolorowych, warto dodawać do prania łyżeczkę zmielonego pieprzu.

Dlaczego warto dodać pieprz?

Szorstkie ziarenka pieprzu sprawiają, że doskonale łączy się on ze środkiem piorącym i zbiera jego nadmiar z ubrań. Musisz wiedzieć, że najczęściej zbyt długie pozostawanie detergentu na materiale sprawia, że ubrania bledną, dlatego tak ważne jest unikanie tego. Zastosowany pieprz na koniec prania zostaje wypłukany z ubrań, a kolory pozostają nasycone i wyraziste.

Jeśli boisz się, że pieprz będzie za bardzo osiadał na ubraniach, można wsypać go do specjalnego woreczka. To dodatkowo ochroni np. bardzo delikatne materiały takie jak satyna czy jedwab.