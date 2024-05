Gdzie wyrzucić papierek po maśle? Nagminnie popełniany błąd

Dla wielu osób segregacja odpadów osób jest banalnie prosta. W końcu od lat gminy starają się edukować mieszkańców w tym temacie. Okazuje się, że mimo wszystko wciąż popełniamy wiele błędów, które w rezultacie mogą bardzo uszczuplić nasz portfel.

Gdzie wyrzucić opakowanie po maśle?

Wydawać by się mogło, że papierowe opakowanie po maśle powinno trafić do pojemnika na papier. Okazuje się, że to powszechny błąd, który popełnia zdecydowana większość z nas. Nie zdajemy sobie bowiem sprawy z tego, że nie nadaje się ono do recyklingu. Właśnie dlatego nie należy umieszczać go razem z odpadami, które z powodzeniem w przyszłości będzie można jeszcze jakoś wykorzystać.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Wszystko przez zabrudzenia tłuszczem, których nie da się tak łatwo usunąć. W dodatku warto wiedzieć, że do tego typu opakowania dodawana jest specjalna folia, która w kontakcie z masłem się nie rozpuszcza. Dzięki temu możemy bez przeszkód przechowywać tłuszcz w lodówce lub sklepie. To właśnie ona ma wpływ na to, że nie można jej później kolejny raz wykorzystać. Właśnie dlatego opakowanie po maśle powinno wylądować w kontenerze na odpady zmieszane.

Jeśli zależy nam jednak na zminimalizowaniu produkcji śmieci, warto sięgać po masła, które kupuje się w sklepach na wagę. Zawsze można także zrobić je samodzielnie.

Co na grozi na niewłaściwą segregację śmieci?

O niewłaściwej segregacji śmieci przez mieszkańców gminy informowane są przez firmy zajmujące się ich odbiorem. Wówczas przedstawiciele lokalnych władz mogą podjąć decyzję o zwiększeniu im nawet czterokrotnie opłaty za wywóz ich odpadów.

W przypadku, gdy ktoś wyrzucił do złego kontenera np. elektrośmieci, do których zaliczamy m.in. żarówki lub baterie, możemy zostać ukarani grzywną do 5 tys. zł.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.