Gdzie wyrzucić brudny słoik? Wielu popełnia błąd

Masz w domu kilka przeterminowanych słoików z przetworami i nie wiesz, co z nimi zrobić? Odpowiedź nie jest taka oczywista. Większość z nas popełnia błąd, nieświadomie wyrzucając je do nieodpowiedniego pojemnika. Gdzie wyrzucić brudne słoiki?

Domowe przetwory cieszą się niesłabnącą popularnością. Dzięki nim możemy cieszyć się smakiem letnich owoców czy warzyw przez cały rok. Zdarza się, że kurzą się na półce całymi latami. Po otwarciu okazuje się, że nie nadają się już do spożycia.

Co zrobić z przeterminowanym przetworem? Mogłoby się wydawać, że trzeba wyrzucić je do kosza przeznaczonego na szkło lub odpady zmieszane. Okazuje się, że to błąd. Gdzie wyrzucić brudne słoiki?

Wrzucasz tu szklane słoiki? To błąd, który popełnia wielu z nas

Mogłoby się wydawać, że szklane słoiki z przetworami powinny trafić do odpadów zmieszanych (czarny kosz), odpadów bio (brązowy kosz) lub odpadów szklanych (zielony kosz). Tak robi większość z nas. Okazuje się, że to błąd, bowiem słoiki z przetworami należy odpowiednio przygotować przed wrzuceniem ich do kosza.

Jak to zrobić? Zacznij od pozbycia się zawartości słoika — wlej ją do brązowego pojemnika przeznaczonego na odpady "bio". Ta zasada dotyczy każdego warzywnego bądź owocowego przetworu, włącznie z kompotami i sokami.

Co zrobić z pustym słoikiem? Nie trzeba go myć, bowiem w trakcie recyklingu szkło zostanie dokładnie oczyszczone z wszystkich zanieczyszczeń, włącznie z etykietą. Co więcej, jest to o wiele bardziej ekologiczne rozwiązanie, ponieważ oszczędzamy wodę.

Gdzie wyrzucić słoik po przetworach? Powinien trafić do zielonego kosza, który jest przeznaczony na szkło. Pamiętaj jednak, aby nie wrzucać tam nakrętki. Należy ją wyrzucić do żółtego pojemnika, w którym składuje się na metal i odpady z tworzywa sztucznego.

Jak długo można przechowywać przetwory?

Ogórki, pomidory, cukinia, maliny, truskawki, czereśnie — to tylko kilka owoców i warzyw, które co roku lądują w słoikach. Wykorzystujemy je do przygotowania domowych przetworów, które są smaczne, tanie i zdrowe. Wiele osób trzyma je w szafce latami, nierzadko o nich zapominając.

Jak długo można przechowywać przetwory? W tym konkretnym przypadku warto trzymać się jednej zasady — należy spożyć je w ciągu 12 miesięcy od przygotowania. Po tym czasie tracą większość swoich wartości odżywczych, a na powierzchni może pojawić się pleśń. Spleśniałe przetwory nie nadają się do spożycia i to nawet po obróbce termicznej.

