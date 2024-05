Gdzie wyrzucić folię aluminiową? Odruchowo trafia do złego kosza

Od 2021 roku obowiązuje nakaz segregacji śmieci. Dotyczy on zarówno mieszkańców domów jednorodzinnych, jak i bloków. Choć zasady są teoretycznie jasne, niektóre odpady mogą sprawić kłopoty. Należy do nich m.in. folia aluminiowa.

Folia aluminiowa to jedna z tych rzeczy, która przydaje się w każdej kuchni. Najczęściej używamy jej do pieczenia czy opakowania żywności, jednak "sreberko" ma wiele innych, przydatnych zastosowań. Choć jest odporne na ciepło czy wodę, ma jedną małą wadę. To stosunkowo delikatny materiał, który szybko się niszczy.

Czy wiesz, gdzie wyrzucić zużytą folię aluminiową? Mogłoby się wydawać, że ze względu na zanieczyszczenia powinna trafić do czarnego pojemnika przeznaczonego na odpady zmieszane. Okazuje się, że jej miejsce jest zupełnie gdzie indziej.

Gdzie wyrzucić folię aluminiową?

Folia aluminiowa powstaje w wyniku walcowania bloków stopionego aluminium. Nie przepuszcza wody, światła ani powietrza. Wynaleziono ją już w 1910 roku i od razu zaczęto wykorzystywać ją w kuchni. Pomaga podtrzymać ciepło potrawy i chroni ją przed przypaleniem w tracie pieczenia. Można wykorzystać ją do zabezpieczenia żywności, np. mięsa, warzyw czy pieczywa.

"Sreberko" sprawdzi się też przy praniu. Wrzucone do pralki razem z brudnymi ubraniami zabezpieczy je przed nadmiernym elektryzowaniem. Warto włożyć folię również do spłuczki toaletowej — folia zmiękczy wodę i zapobiegnie osadzaniu się kamienia. To tylko kilka z jej wielu przydatnych zastosowań.

Co zrobić ze zużytą folią? Zgodnie z obowiązującymi zasadami segregacji odpadów powinno się ją umieścić w koszu przeznaczonym na metal i tworzywo sztuczne. A jeśli znajdują się na niej resztki jedzenia, np. z grilla? W takiej sytuacji jedzenie należy umieścić w brązowym kontenerze (odpady bio), a folia powinna trafić do żółtego kosza. Przed wyrzuceniem można opłukać ją wodą lub przetrzeć ręcznikiem papierowym, aby pozbyć się z niej tłuszczu, jednak nie jest to konieczne.

Gdzie wyrzucić patelnię?

Patelnia to kolejny z "problematycznych" odpadów. Czy można wrzucić ją do żółtego kosza? Wszystko zależy jednak od tego, jaką ma powłokę. Jeśli naczynie w całości wykonana jest z aluminium, można wrzucić je do kontenera przeznaczonego na odpady metalowe. Jeśli znajduje się na niej teflonowa powłoka, lepiej wrzucić ją do odpadów zmieszanych.

A co ze zużytym, niewielkim AGD takim jak gofrownica czy toster? Wszystkie odpady elektryczne należy oddać do lokalnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jeżeli znajdują się na nich jakiekolwiek plastikowe części, przed oddaniem należy je oderwać i wrzucić do kosza przeznaczonego na odpady plastikowe.

