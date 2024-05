Gdzie wyrzucić butelkę po oleju? Większość popełnia błąd

Gdzie wyrzucić butelkę po zużytym oleju do smażenia?

Segregowanie odpadów to bardzo ważna część dbania o środowisko. Czasem jednak można pogubić się w obowiązujących zasadach. Wiele osób nagminnie popełnia te same błędy przy wkładaniu poszczególnych śmieci do odpowiedniego pojemnika. Nie inaczej sprawa wygląda w przypadku plastikowej butelki po oleju.

Segregacja odpadów wielu osobom weszła już w nawyk. Istnieją jednak problematyczne śmieci, z którymi nie od razu wiadomo, co zrobić. Co więcej, w niektórych przypadkach może się okazać, że przez lata wyrzucaliśmy konkretny typ kartonu czy plastikowej butelki do niewłaściwego pojemnika.

Okazuje się, że w głowach wielu ludzi pojawia się znak zapytania przy wyrzucaniu pustej plastikowej butelki po oleju. Poniżej wyjaśniamy, który pojemnik na odpady będzie dla niej właściwy.

Co zrobić z pustą butelką po oleju? Prawdopodobnie popełniasz błąd

Po pierwsze, przy wyrzucaniu butelki, zwróćmy uwagę, z czego jest wykonana (szklana wyląduje w innym pojemniku, niż plastikowa). Po drugie, przyjrzyjmy się zakrętce - ta z plastiku przy szklanej butelce powinna znaleźć się w innym koszu na śmieci. Po trzecie, ważne jest to, jaki rodzaj oleju znajdował się w pojemniku. W plastikowych butelkach może bowiem znajdować się zarówno olej jadalny, jak i ten silnikowy.

W przypadku oleju, którego używamy w kuchni, opróżniona butelka powinna znaleźć się w śmietniku na metale i tworzywa sztuczne, czyli tam, gdzie posiadamy żółty worek. Pamiętajmy, że nie musimy myć opakowania. Samą nakrętkę warto z kolei wrzucić do specjalnego dedykowanego pojemnika. W miastach bardzo często prowadzone są charytatywne zbiórki np. w szkołach, przedszkolach, przychodniach czy urzędach.

Pusta butelka po oleju silnikowym? O tym pamiętaj

Informację dotyczącą utylizacji butelek po oleju silnikowym znajdziemy w naszym urzędzie miasta czy gminy. Pustego pojemnika nie wolno wrzucać do żółtych śmietników! Resztek oleju zabrania się wylewać do ścieków komunalnych. W większości przypadków urzędnik powinien nas odesłać do PSZOKu, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

