Segregowanie odpadów jest nieodłącznym obowiązkiem każdego z nas. W końcu to właśnie dzięki temu realnie wpływamy na zminimalizowanie zanieczyszczenia środowiska. Jednak niektóre odpady, takie jak opakowania po lakierze do włosów, mogą okazać się nieco problematyczne. Gdzie powinniśmy je wyrzucać?

Lakiery do włosów powinny być wyrzucane do żółtego kontenera przeznaczonego na plastik i metal. Ważne jest, aby przed wyrzuceniem odłączyć nakrętki lub dysze. W ten sposób nieco ułatwimy proces segregacji. Jednak w przypadku, gdy w opakowaniu wciąż znajduje się lakier, sprawa wygląda zupełnie inaczej. Okazuje się, że nie należy go wyrzucać do kosza na metale. Wszystko przez to, że substancja ta jest łatwopalna, co może stwarzać realne zagrożenie.