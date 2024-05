Gdzie wyrzucić blister po tabletkach? Nagminnie popełniany błąd

Utylizacja wszelkiego rodzaju leków czy odpadów medycznych nie jest sprawą prostą. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że nie możemy ich tak po prostu wyrzucić do kosza na śmieci. Sprawdź, jak się pozbyć pełnych lub pustych blistrów po tabletkach. Bardzo często trafiają do kontenerów na tworzywa sztuczne - to błąd.

Nie da się ukryć, że produktów medycznych często mamy w domu sporo. Po chorobie mogą nam zostać niewykorzystane preparaty albo skusimy się na kolejny cudowny suplement diety. Wszystko to zalega później w szafkach czy szufladach, dopóki sobie o tym nie przypomnimy.

W końcu jednak nadchodzi ten moment, kiedy trzeba zaprowadzić porządki w domowej apteczce. Do sprawy trzeba podejść praktycznie, bo sposób utylizacji takich odpadów nie zawsze jest oczywisty.

Gdzie wyrzucać opakowania po lekach? Podstawowa zasada

Jeżeli chcemy usunąć z domu zbędne leki czy pojemniki po nich, musimy je najpierw odpowiednio podzielić. Jeśli zdążyliśmy zużyć środki lecznicze i opakowania są puste, postępujemy z nimi stosownie do materiału, z którego zostały wykonane.

Zwykłe kartonowe pudełka czy ulotki wrzucamy do niebieskiego pojemnika, czyli tego przeznaczonego na papier. Plastikowe butelki po syropach powinny trafić do żółtego pojemnika na tworzywa sztuczne i metale, podobnie jak tubki po maściach (które traktujemy jak odpady po kosmetykach). Szklane opakowania trafiają do zielonego pojemnika na szkło.

Co zrobić z blistrami po tabletkach? To nie takie oczywiste

Blistry po tabletkach są wykonane z plastiku i aluminium, dlatego powinny być odpowiednio segregowane, aby zapobiec zanieczyszczaniu środowiska. Połączenie folii, plastiku i aluminium, z jakim mamy do czynienia w tym przypadku, niestety nie jest możliwe do ponownego wykorzystania. Nie należy wrzucać blistrów do kontenera na tworzywa sztuczne - to nagminny błąd.

Chociaż technologia umożliwiająca rozdzielenie takich surowców teoretycznie istnieje, jej zastosowanie na szeroką skalę nie jest jeszcze możliwe. Dlatego blistry należy umieścić w pojemniku na odpady zmieszane. Oczywiście pod warunkiem, że są puste, a tabletki zostały wcześniej zużyte.

Leki wracają do apteki. Gdzie oddać blistry z tabletkami?

Niewykorzystane czy przeterminowane leki pod żadnym pozorem nie powinny znaleźć się w koszu na śmieci. Zawarte w nich substancje mogą się okazać groźne dla środowiska, trudno też przewidzieć, w jakie reakcje wejdą z innymi środkami, jakie znajdą się w odpadach zmieszanych. Konsekwencje mogłyby być tragiczne – zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych to zaledwie wierzchołek góry lodowej.

Z tego powodu niepotrzebne leki powinniśmy zawsze wrzucać do specjalnych koszy, jakie znajdziemy w aptece (jeśli od razu nie rzucą nam się w oczy, zawsze możemy zasięgnąć informacji u farmaceuty). Wskazanie to dotyczy też blistrów, w których wciąż znajdują się niewykorzystane tabletki. Ewentualnie można je również dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jednak spacer do apteki jest rozwiązaniem szybszym i mniej skomplikowanym.

