"Gdziekolwiek jesteś – beesweet". Joanna Krupa wprowadza własną markę spożywczą!

"Gdziekolwiek jesteś – BEESWEET”, obok dobrych nawyków żywieniowych, pragnę zwrócić uwagę na dobro, tolerancje, miłość i współczucie do wszystkich istot na ziemi. Zawsze to co dajesz światu – wraca do Ciebie. Dobre składniki poprawiają nasze samopoczucie, a dobre uczynki poprawiają nasz nastrój i podnoszą samoocenę. Po prostu – "gdziekolwiek jesteś – bądź słodki, BEESWEET".

Natura ma w sobie wszystko, co jest nam potrzebne do bycia zdrowym, witalnym i pełnym energii. Dodałam do niej niezwykłą, ludzką życzliwość. Ci, którzy jej spróbują – na pewno się w niej rozsmakują. W ślad za dobrym składem – musi iść dobra energia! I to wszystko zamknęłam w projekcie BEESWEET. Pragnę, by konsumenci sięgający po moje produktu zapomnieli na chwilę o problemach i obowiązkach. Produkty mają dawać maksymalnie dużo szczęścia i pozwalać się w pełni relaksować w każdej porze dnia – mówi Joanna Krupa.