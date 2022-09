Genialna sztuczka z folią aluminiową. Dzięki niej zaoszczędzisz na ogrzewaniu

W nadchodzącym sezonie grzewczym rachunki za ogrzewanie mogą przerazić niejedną osobę. Niestety, koszty ogrzewania nie będą takie same, jak w poprzednim roku, a wiele osób będzie musiało z pewnością je ograniczać, co może wywołać niemałe problemy. Poznajcie sprytny trik na to, by zmniejszyć ogrzewanie w domu, a przy tym nie marznąć.