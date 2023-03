Zamiast wylać, podlej tuje. Bije na głowę sklepowe nawozy

Fusy po kawie znacznie poprawiają napowietrzenie gleby i delikatnie ją zakwaszają. Gleba o lekko kwaśnym pH to istny raj dla roślin iglastych, dlatego też, jeśli w twoim ogrodzie rosną inne iglaki, warto i do ich ziemi dodać nieco fusów do kawy. Optymalnie ich ilość nie powinna przekraczać 20 proc. objętości gleby. Nawożenie fusami powinno odbywać się maksymalnie raz w miesiącu.