Genialny patent na obieranie jajek. Szybko usuniesz skorupkę

Inne sposoby

Wiele osób ma swoje sposoby na idealnie ugotowane jajka na twardo, które mają także ułatwić później ich obranie. Część wyciąga jajka wcześniej z lodówki, aby nabrały temperatury pokojowej oraz wkłada je do garna w momencie, gdy woda już się zagotuje. Inni z kolei nie przywiązują do tego zbyt wielkiej wagi do takich czynności, wkładając jajka do zimnej wody i wyjmując po zagotowaniu, a żeby szybko pozbyć się skorupek wsypują do wody sól lub odrobinę sody.