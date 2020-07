Geometric nails. Czy już wypróbowałaś najgorętszego hitu tego lata?

Geometric nails – od czego zacząć?

Trend związany z geometric nails zachwyci panie, które uwielbiają wielowymiarowe wzory na płytkach. W przypadku geometrycznych zdobień nie musisz być wprawiona w malowaniu, ponieważ wystarczy kilka różnych kolorowych lakierów do paznokci, paski do frencha oraz pomysł na połączenie figur geometrycznych. Jeśli nie jesteś pewna czy geometric nails wyjdą dokładnie tak, jak to zaplanowałaś, rozpocznij swoją przygodę od linii – wystarczy, że będą się przecinać w kilku punktach. Nie musisz ściśle trzymać się tych samych reguł na każdym paznokciu. Puszczaj wodze wyobraźni i staraj się, aby każdy geometryczny wzór był niepowtarzalny. Właśnie nietuzinkowość jest najważniejszym punktem w tworzeniu geometric nails.