Georgina Rodriguez pokazała pierścionek wysadzany diamentami. Cristiano Ronaldo w końcu się oświadczył?

"Wielki jest ten, kto nie musi gasić światła innych, by świecić" - napisała Georgina Rodriuez w mediach społecznościowych. Na zamieszczonej fotografii pozuje na jachcie w żółtym kostiumie kąpielowym. Na jej serdecznym palcu widać ogromny pierścionek wysadzany diamentami. Georgina Rodrigez i jej partner Cristiano Ronaldo spędzają wakacje we Włoszech. W mediach społecznościowych modelka dzieli się z obserwatorami widokami z podróży, a na ostatniej fotografii pokazała właśnie intrygującą biżuterię, która może oznaczać formalizację ich związku.

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez zaręczeni?

To kolejny raz kiedy media plotkują na temat rzekomych zaręczyn Georginy Rodriguez i Cristiano Ronaldo. Jakiś czas temu portale plotkarskie obiegła informacja o ich ślubie w Maroko. Okazał się nieprawdziwy. Teraz Georgina prezentuje na swym palcu imponujący pierścionek.Zaledwie 3 dni wcześniej pod wspólnym zdjęciem z ukochanym dodała takie wyznanie: "Jedyna rzecz, którą kocham bardziej, niż ciebie, to my razem".