Gigi Hadid lansuje nowy trend makijażowy. Będzie hitem lata?

Nie oznacza to jednak, że Gigi Hadid nie jest inspiracją w kwestii mody czy urody. Niejednokrotnie pokazuje się w ciekawych makijażach, które jednocześnie można bardzo łatwo odtworzyć . Tak było w przypadku jej make-upu urodzinowego. Mamy przeczucie, iż może stać się hitem tego lata.

Gigi Hadid obchodziła pod koniec kwietnia 28. urodziny. Na tę okazję wybrała stylizację w hippisowskim stylu z jeansami i dzierganą kamizelką, którą uzupełniła delikatnym makijażem . Widać muśnięcia różu i bronzera, a także bardzo naturalnych cieni do powiek. Brwi zdają się być jedynie zaczesane, a usta podkreślone pomadką w odcieniu nude. Lecz w tym make-upie to przede wszystkim eyeliner przyciąga uwagę.

Słynna modelka zdecydowała się na białe, graficzne kreski , które są raczej rzadko spotykane. Jednak ten makijażowy twist ma szansę stać się hitem na lato. W końcu biel pięknie podkreśla opaleniznę – nawet tę uzyskaną kropelkami brązującymi, które są niezawodne, by nadać twarzy smarowanej regularnie SPFem nieco koloru. A wy co sądzicie o takim makijażu?

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!