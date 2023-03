Makijaż Maffashion totalnie zaskakuje. To dowód na to, że tej wiosny "odpinamy wrotki"

Makijaż daje nam ogromne pole do podkreślania urody, ale także wyrażania siebie, swojego stylu czy w końcu eksperymentowania z trendami. W sezonie wiosna-lato 2023 będziemy skupiać się na malowaniu oczu. Warto zainwestować w kolorowe cienie do powiek, kredki, eyelinery, a nawet tusze do rzęs. Ogranicza nas jedynie wyobraźnia. Jeśli nie wiesz, jak zabrać się na oryginalny make-up w wiosennym stylu, to znalazłaś się w dobrym miejscu. Poniżej znajdziesz garść inspiracji.