Ginekolog o "grubych pochwach". Wypowiedź niesie się po sieci

Problemem są "grube pochwy"?

- Otyłość zwiększa ilość tkanki tłuszczowej w kanale rodnym, co powoduje, że jest on znacznie węższy. To utrudnia dziecku przeciśnięcie się przez niego – wyjaśnił dr Marco Gaudoina. - Istnieje więc większe prawdopodobieństwo, że taka kobieta doświadczy tak zwanego "porodu utrudnionego" - stwierdził podczas rozmowy z BBC Radio Scotland, czym rozwścieczył wiele kobiet.