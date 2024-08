Ważne wieści dla grzybiarzy. GIS wydał ostrzeżenie

Dwa tygodnie temu do Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" trafiło dziecko, które zatruło się muchomorem sromotnikowym. Spożycie grzyba spowodowało, że pociecha musiała odbyć leczenie na oddziale intensywnej terapii, a także poddać się operacji przeszczepienia wątroby.

Z tego powodu Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, że niewiedza i nieostrożne zbieranie oraz spożywanie grzybów może zakończyć się tragedią.

Uważaj podczas grzybobrania

Zbierając grzyby, należy zachować ogromną ostrożność i upewniać się, czy to, co wkładamy do koszyka, na pewno nadaje się do spożycia. Główny Inspektorat Sanitarny przypomniał, że jeżeli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, należy zostawić grzyba lub skorzystać z pomocy ekspertów w stacji sanitarno-epidemiologicznej, którzy sprawdzą, czy zebrane grzyby są jadalne.

Dr n.med. Marek Migdał, dyrektor Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" dodał, że grzyby nie mają żadnych wartości odżywczych, jednak spożycie nawet niewielkiej ich ilości przez najmłodszych może doprowadzić do poważnych konsekwencji, w tym nawet do utraty życia.

Jak bezpiecznie zbierać grzyby?

Warto pamiętać, że nie wszystkie grzyby, które rosną w lesie, są jadalne. Dlatego też należy zbierać tylko znane gatunki lub pozostać przy zbieraniu grzybów rurkowych, które posiadają charakterystyczną "siateczkę" pod kapeluszem.

"Unikaj małych osobników, które nie mają jeszcze wyraźnie widocznych cech gatunku - mogą być trudne do właściwego rozpoznania" - zaznaczono na stronie gov.pl.

Należy również pamiętać, że grzybobranie wymaga doświadczenia, dlatego jeśli nie posiadamy odpowiedniej wiedzy, powinniśmy zrezygnować ze zbierania leśnych darów lub zwrócić się do grzyboznawcy tudzież klasyfikatora grzybów. Warto też wyposażyć się w atlas grzybów, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące grzybów, miejsc ich występowania, a także zdjęcia przedstawiające poszczególne gatunki.

GIS przypomina też, że istnieją aplikacje mobilne, które ułatwiają identyfikację grzybów na podstawie zrobionej fotografii. Eksperci zwracają także uwagę, aby zawsze zbierać grzyby do przewiewnego koszyka lub łubianki.

"W plastikowej torbie lub wiadrze grzyby bardzo szybko się psują i w rezultacie nawet gatunki jadalne mogą zaszkodzić zdrowiu" - dodał GIS.

"Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy zebrane grzyby są jadalne, nie ryzykujmy. W takiej sytuacji najlepiej przynieść je do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, w której dyżury pełnią grzyboznawcy lub klasyfikatorzy grzybów. Specjalista bezpłatnie oceni czy grzyby są jadalne, niejadalne, czy też trujące" - przypominiał dr n. med. Paweł Grzesiowski na oficjalnej stronei gov.pl.

Jak rozpoznać zatrucie grzybami?

Zatrucie grzybami może powodować szereg nieprzyjemnych dolegliwości, takich jak nudności, wymioty, bóle brzucha i głowy, a także gorączka. Objawy te mogą wystąpić już w kilka godzin po zjedzeniu grzybów, ale czasami pojawiają się dopiero po wielu godzinach, zależnie od gatunku grzyba. Jeśli podejrzewasz zatrucie, natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Ważne jest, aby wszyscy, którzy jedli ten sam posiłek, również zostali przebadani, nawet jeśli nie mają objawów.

Wymioty mogą pomóc w usunięciu toksyn z organizmu, ale unikaj picia mleka i alkoholu, ponieważ mogą one przyspieszyć wchłanianie toksyn do krwi. Pamiętaj, że zbyt późne podjęcie leczenia zatrucia grzybami może prowadzić do poważnych powikłań, a nawet śmierci. Dlatego podczas grzybobrania zachowaj szczególną ostrożność i zbieraj tylko te grzyby, co do których masz absolutną pewność, że są jadalne.

