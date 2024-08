Uważaj na grzybobraniu. Za to możesz zapłacić nawet 5 tys. zł kary

Sierpień to idealny okres na grzybobranie. Częste opady deszczu i stosunkowo wysokie temperatury sprzyjają pojawianiu się nowych grzybów, które można wykorzystać w kuchni od razu lub w formie przetworów na zimę. Leśnicy apelują o przestrzeganie kilku istotnych zasad.

Jeżeli planujesz wybrać się do lasu na grzyby, powinieneś znać zasady, które obowiązują w tym miejscu. Nadleśnictwo Daleszyce postanowiło na swoim profilu na Facebooku przestrzec wszystkich, którzy zamierzają wybrać się na grzybobranie.

Na samym początku leśnicy przypomnieli o zakazie wjazdu pojazdów silnikowych do lasów. "Aby uniknąć mandatu, zostaw swoje auto na parkingu leśnym lub poboczu drogi publicznej" - czytamy w komunikacie. Niestety, wciąż wiele osób pozostawia swoje śmieci w lasach. Dlatego przedstawiciele nadleśnictwa w kolejnym punkcie zwrócili uwagę na konieczność dbania o porządek w tym miejscu. Należy pamiętać, że śmieci powinny być zabierane ze sobą do domu.

Wielu ludzi również blokuje drogi leśne swoimi samochodami. Jeśli decydujemy się na zaparkowanie auta w tym miejscu, powinniśmy zrobić to tak, aby nie utrudniać przejazdu innym. "Po tych drogach poruszają się pojazdy i maszyny leśne, które z racji swoich gabarytów nie są w stanie przejechać, jeśli kierowcy zostawią auta w świetle drogi".

Szczególnie ostrożni powinni być grzybiarze. Jeśli wybiorą się w miejsca, gdzie zbieranie grzybów jest zabronione, mogą zostać ukarani mandatem do 500 złotych . Należy unikać m.in. obszarów chronionych, takich jak rezerwaty i parki narodowe oraz terenów należących do wojska.

Trzeba również zwracać uwagę na konkretne gatunki grzybów. Nie wszystkie okazy, na które natrafimy w lesie, możemy zebrać. W tym przypadku szczególnie kosztowne może być zerwanie np. masłoborowika królewskiego, który jest pod ścisłą ochroną. Jeśli zabierzemy go ze sobą do domu, możemy dostać mandat do 5 tys. złotych.