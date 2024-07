GIS wydał ostrzeżenie. Ze sprzedaży wycofano niebezpieczne kubki

O jaki produkt dokładnie chodzi? Jest to komplet dwóch kubków termicznych z ozdobnym wzorem z motywem ziół. Kubki wykonane zostały ze szkła borokrzemowego. Towar należy do serii PETER. Numer partii: REF9-23 , numer produktu: HTID8843 , kod kreskowy: 5905204628843.

