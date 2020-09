Glenn Close oglądała debatę prezydencką Trumpa i Bidena. Jej miny mówiły wszystko

Wybory w USA zbliżają się wielkimi krokami. Po przeciwnych stronach stanęli Donald Trump i Joe Biden. Wielu jest przekonanych, że wyniki ich politycznego starcia wpłyną na USA jak żadne inne do tej pory.

Są tacy, którzy mówią wręcz o ratowaniu demokracji. Joe Bidena popiera znaczna część społeczeństwa, a tę wahającą się próbują przekonać do niego celebryci. Ostatnio do udziału w wyborach namawiali nawet książę Harry i Meghan Markle, łamiąc w ten sposób królewski protokół. Swoje trzy grosze dorzuciła teraz Glenn Close, wielokrotnie nominowana do Oscara aktorka.