Głodny kot wspiął się na balkon. Oto jak go potraktowano

Kotka szybko przybrała na wadze i wkrótce wróciła do pełni sił. Typia skradła też serca pracownikom schroniska. Początkowo pełna obaw kotka, w końcu zaczęła lgnąć do ludzi. To sprawiło, że w krótkim czasie znalazła nowy dom. Typia zamieszkała z nową właścicielką oraz jej kotami.