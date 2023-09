Kot kładzie na tobie łapki? To tajny sygnał

Chce zwrócić na siebie uwagę

Energiczne dotykanie łapkami to czasami to sposób, w jaki kot próbuje zwrócić na siebie twoją uwagę. Może to być sygnał zachęcający do wypełnienia miski ulubioną karmą lub zaproponowania wspólnej zabawy. Koty są zwierzętami, które przez większą część dnia spędzają na drzemkach, ale czasami lubią poszaleć. Kiedy twój kot jest pobudzony i dotyka cię łapkami, może to być próba zachęcenia cię do wspólnych harców. To doskonała okazja, aby spędzić czas z ukochanym pupilem i wzmocnić waszą więź.