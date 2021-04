Głogów. Policjant powalił protestującą na chodnik. Kontrowersyjna interwencja

Głogów. Kontrowersyjna interwencja policji

Do manifestantów wyszły siły wojewódzkiej, dolnośląskiej policji, a także antyterroryści. Doszło do przepychanek. Ofiarą jednej z nich stała się bezbronna kobieta. Do sieci trafiło nagranie z brutalnej interwencji policji. Widać na nim, jak funkcjonariusz uderza dziewczynę pałką, ciągnie ją za włosy, pcha na ścianę, następnie powala na ziemię. Wykręca jej przy tym rękę i prawdopodobnie skuwa kajdankami. Kobieta nie stawia przy tym oporu.