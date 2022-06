Sąsiedzkie wojny balkonowe czas start. "Głośna muzyka, awantury i wymiotowanie"

- W tygodniu to nie jest jeszcze, przynajmniej dla mnie, duży problem, bo jestem w pracy. Ale w weekendy to jest nie do wytrzymania. Ani odpocząć w domu przy otwartym balkonie, ani wypić kawę na nim, czy poczytać książkę. Generalnie nie da się tam odpocząć, bo cały czas krzyczą i jest okropny hałas. Ja rozumiem, że to dzieci, ale w tym budynku mieszkają też inni ludzie, którzy chcą chwili spokoju dla siebie - podsumowuje.