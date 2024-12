"Gołe" paznokcie po hybrydzie? Lepiej tego nie rób

Manicure hybrydowy cieszy się popularnością dzięki swojej trwałości i estetycznemu wyglądowi przez około trzy tygodnie. Jednak regularne stosowanie tej formy stylizacji może prowadzić do osłabienia i łamliwości paznokci. To wynik nieumiejętnego usuwania lakieru oraz długotrwałego braku dostępu powietrza do płytki, co negatywnie wpływa na jej kondycję.