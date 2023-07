Golec postawiła sprawę jasno. Fani mają powody do smutku

Gwiazda to tuż obok braci Golec najpopularniejsza członkini ich zespołu. Nic więc dziwnego, że chętnie wykorzystuje Instagram, by wielbiciele bandu wiedzieli, co się u nich dzieje. Niedawno celebrytka opublikowała w sieci filmik, na którym widać, jak wspólnie z mężem tańczy w studiu nagraniowym do ich nowego utworu.