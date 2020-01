WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Gorący prysznic a skóra. Czy zbyt ciepła woda szkodzi cerze? Wiele osób nie wyobraża sobie porannej toalety bez gorącego prysznica. Jest nie tylko bardzo przyjemny i pobudza do działania wszystkie zmysły, ale również skutecznie orzeźwia. Niestety, gorący prysznic może dosyć mocno zaszkodzić twojej skórze oraz włosom. Chcesz wiedzieć, jak się uchronić przed negatywnymi skutkami ulubionego rytuału? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Gorący prysznic może zaszkodzić skórze. (Fotolia, Fot: eldarnurkovic) Najczęściej gorący prysznic może bardzo poważnie zaszkodzić osobom o wyjątkowo wrażliwej i delikatnej skórze. Jeśli masz problemy skórne, egzemę, atopowe zapalenie skóry czy łuszczycę, koniecznie zaprzestań korzystania z gorącego prysznica. Pod wpływem wysokiej temperatury rozszerzają się naczynia krwionośne, które prowadzą do nasilenia różnego rodzaju zaczerwienienia. Gorący prysznic w przypadku suchej skóry Najważniejszym przeciwwskazaniem do korzystania z gorącego prysznica jest nadmiernie sucha skóra. W przypadku problemów skórnych pojawiają się liczne uszkodzenia bariery ochronnej. Najczęściej problem ten może wynikać z niedoborów ceramidów tworzących warstwę hydrolipidową skóry. Wystawiając skórę na działanie gorącej wody, usunięte zostają pozostałości wspomnianej warstwy, co w efekcie doprowadza do pogłębiania utraty wody. Sucha skóra jeszcze bardziej się wysusza podczas gorącego prysznica, a pozbawiona ochrony zostaje zaatakowana przez bakterie. Gorący prysznic a skóra normalna Jeśli nie masz większych problemów ze skórą, raczej nie powinnaś korzystać zbyt często z gorącego prysznica. Dlaczego? Ponieważ wysoka temperatura mimo wszystko nie wpływa pozytywnie na cerę. Gorąca woda wypłukuje ochronne tłuszcze, które tak naprawdę powinny zabezpieczać skórę przed odwodnieniem oraz działaniem czynników zewnętrznych. Nawet gdy nie masz suchej skóry, regularne korzystanie z gorącego prysznica może wkrótce doprowadzić do problemów skórnych. Unikaj wysokiej temperatury wody szczególnie zimą, gdy jesteś narażona na ogrzewanie oraz suche powietrze. Zobacz także: Kąpiesz się w soczewkach kontaktowych? Uważaj! Możesz stracić wzrok Gorący prysznic i wpływ na włosy Najczęściej mycie głowy i włosów powinno odbywać się w chłodniejszej wodzie. Niższe temperatury lepiej wpływają na kondycję pasm, dlatego bądź ostrożna w przypadku mycia włosów pod gorącym prysznicem. Skalp, podobnie jak delikatna skóra twarzy, wymaga odpowiedniej pielęgnacji i dlatego też uważaj na zbyt ciepłą wodę, która odwodni i podrażni głowę. Jeśli odpowiednio zadbasz o kondycję swoich włosów, a przynajmniej przy ostatnim płukaniu wykorzystasz niższą temperaturę, na pewno zauważysz poprawę stanu pasm. Gorący prysznic – sprawdzone porady Pamiętaj, że pod wpływem gorącej wody pozbawiasz swoją skórę cennych ochronnych olejków, a to z kolei nieuchronnie prowadzi do infekcji skórnych. Na dodatek wysoka temperatura rozciąga skórę, co może skutkować jej szybszym starzeniem się. W związku z tym zalecane jest korzystanie z naprzemiennego prysznica raz zimną, raz ciepłą wodą – wówczas poprawisz krążenie krwi i napniesz skórę. Nigdy nie bierz gorącego prysznica wtedy, gdy masz miesiączkę, bo zaburzysz krzepnięcie krwi i możesz stracić przytomność. Często możesz spotkać się z opinią, że wypicie szklanki wody przed gorącym prysznicem pozwoli ci na spokojne zaśnięcie, ale sesja w brodziku nie powinna trwać dłużej niż 10 minut.